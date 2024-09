Pallone d’oro 2024 | candidati e favoriti

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il prossimo 28 ottobre si terraà a Parigi la premiazione delche per la prima volta non avrà Messi e Cristiano Ronaldi come concorrenti alla vittoria. Da questa edizione si premierà anche il miglior allenatore di calcio maschile e femminile, che si aggiungono al Premio Yashin e a quelli per i miglior club.MASCHILE: ITra i possibili vincitori figurano Bellingham e Vinicius Junior, vincitori della CHampions League con il Real Madrid, e Lautaro Martinez, protagonista con la maglia dell’Argentina che ha conquistato la Coppa America.