Muore il dottor Santino Rizzo | Professionista eccezionale

(Di venerdì 20 settembre 2024) TERNI Si è spento a 71 anni il do(nella foto della pagina Fb dell’ospedale) , medico otorinolaringoiatra, primario, molto conosciuto e attivissimo nella comunità "L’Azienda ospedaliera Santa Maria esprime cordoglio per la scomparsa del– così il nosocomio –. Con profondo dolore, si unisce al cordoglio per la scomparsa., medico otorinolaringoiatra di grande esperienza e primario della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria e del Dipartimento Testa-Collo fino a pochi mesi fa, ha dedicato la sua vita alla cura dei pazienti, diventando un punto di riferimento per tutta la comunità medica nazionale". "La sua carriera, segnata da competenza, dedizione e straordinaria professionalità, ha lasciato un’impronta profonda non solo all’interno del nostro ospedale – continua il Santa Maria – , ma anche nel panorama della medicina italiana".