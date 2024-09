Lina di Alfredo Ingegno | una storia di famiglia sotto l’ombra lunga del fascismo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 20 settembre 2024)racconta unatratta da eventi realmente accaduti durante il periodo del ventennio fascista nel romanzo “”; questa vicenda riguarda il nonno dell’autore, il commissario di Pubblica Sicurezza Benedetto Giannetto, e sua figlia,, abbandonata da lui in un brefotrofio perché nata da una relazione illegittima. Questo gesto peserà sul cuore di Benedetto e contribuirà a renderlo perennemente malinconico, solitario e burbero, quasi distaccato dalla vita – «Riprese a frequentare le corse dei cavalli, a giocare d’azzardo, a intrattenersi con donne giovani e piacenti. Non poteva sapere che le peggiori conseguenze del suo gesto sarebbero arrivate lentamente, come un’ondache, senza troppo fragore, avrebbe travolto ogni cosa al suo passaggio».