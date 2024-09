La rimpatriata a 50 anni dal diploma magistrale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Al Moretti Village si sono rivisti tutti, a cinquant’dalottenuto nello storico e glorioso Istituto Stella Maris. Tre uomini e 21 donne, nessuno è voluto mancare all’ appuntamento, neppure chi oggi vive lontano da Civitanova. Tantissimi i ricordi e molta l’emozione di quei tempi, sogni di fanciulle in fiore, timori per una versione di latino, speranze per un avvenire in linea con i propri desideri e quelli della famiglia. Del gruppo, dieci hanno scelto l’insegnamento, due sono logopediste, poi un’osteopata, una farmacista, un vigile urbano, una guardia giurata, chi al ristorante e chi un impiegato.