La nuova era dei lilla Al timone ora c’è Cataldo Ma il colpo grosso è super Stefano Sberna

Dal beach soccer al Legnano calcio. Cambio in panchina per il Legnano calcio che dà il benvenuto a Luca, ex allenatore-presidente del Città di Milano beach soccer, oggi tecnico dei. Milanese, classe 1979, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 e guiderà la squadra nel campionato di Eccellenza 2024-2025. Con un passato da allenatore in squadre come Cerano, Casatese Rogoredo e Romentinese,ha anche condotto la Castanese alla vittoria del campionato di Promozione nel 2017-2018, portandola in Eccellenza. Ex difensore centrale, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, ha vestito le maglie di Pro Sesto, Fanfulla, Seregno, Solbiatese e Vigevano durante la sua carriera da calciatore.