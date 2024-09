La consegna del Premio Il Morione Cerimonia in Sala delle Baleari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Torna, per l’edizione 2024, il"Il" il tradizionale riconoscimento che l’Associazione Amici del Gioco del Ponte assegna ai migliori partecipanti del corteo storico. Teatro della premiazione sarà la, quando questo pomeriggio alle 17 si svolgerà laconclusiva, con la proclamazione dei vincitori. Istituito nel 1987 per gratificare i figuranti del corteo storico, premia ogni anno uno specifico personaggio o gruppo di Tramontana e di Mezzogiorno ma anche del corteo dei giudici. Dall’anno successivo, nel 1988, questo riconoscimento è stato unito al "d’onore" che premiapersone, enti od istituzioni che si sono distinte per aver cooperato concretamente per la realizzazione e la buona riuscita del Gioco del Ponte.