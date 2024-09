Israele e armi all’Ucraina criminali e apprendisti stregoni cercano la terza guerra mondiale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) La scelta del governo israeliano di compiere due atti terroristici contro Hezbollah e ieri di attaccare direttamente il Libano è finalizzata ad allargare il conflitto in Medioriente e tendenzialmente a far scoppiare la. E’ infatti evidente che se lacon Hezbollah prende forma sono destinati ad entrare in gioco pesantemente anche gli alleati dei libanesi, Iran compreso. Il governo iraniano ha fatto tutto il possibile per evitare la– compreso il non rispondere agli attentati terroristici dinei suoi confronti – ma certo la determinazione con cuicerca lo scontro apre la strada ad ogni scenario.