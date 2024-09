Installazione Internet tra le Montagne con la Panda 4X4 Sisley dell’8G | Portare internet al Rifugio Dordona!

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Immaginate di partire per un viaggio che non è solo una semplice escursione in montagna, ma una missione tecnologica. Non stiamo parlando di un’ordinariadi rete, ma di un’operazione ad alta quota perin unremoto, e tutto questo a bordo di un veicolo speciale: una4×4. Ecco il racconto della nostra squadra di tecnici, una vettura iconica e un progetto che unisce avventura e tecnologia. La4×4: compagna di avventure Stefano, Nello e Lorenzo durante la salita Quando pensate a un mezzo ideale per affrontare terreni accidentati e strade sterrate di montagna, probabilmente vi viene in mente qualcosa di grande e robusto, forse un SUV moderno o un veicolo fuoristrada di ultima generazione.