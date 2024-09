Il ponte dei miracolati Modigliana a un passo dalla sommersione totale | Poi il fiume s’è ritirato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Forlì, 20 settembre 2024 – Ponti e monti sembrano stare in piedi per miracolo. Ma il vero miracolo qui aè stare in piedi. “Alle otto di ieri sera qui si vedeva l’acqua del Tramazzo salire, salire, salire Ribolliva tutto. Non s’è mai visto una roba così”, bisbiglia ancora smarrita Mirella. Sandro invece abita a pochi passi dal parapetto sul, di fronte alla Tribuna, che è una porta d’accesso del 1726, a semicerchio, che poi, salendo la via di fronte, conduce alla Rocca dei Conti Guidi (la Roccaccia), simbolo cittadino. Tra la porta e la piazza, c’è unche conduce all’altra fetta di centro storico. Un trattino di cinque metri di antica arenaria che adesso tutti chiamano il “del miracolo”. Lì mercoledì sera ilTramazzo ribolliva.