Il bivacco in centro storico Spunta un riparo di fortuna sotto al busto di Lauro Rossi

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nei localiilbronzeo del compositore, che si trova dietro l’ex casa del Catasto di piazza Mazzini, è stato trovato un alloggio abusivo o, perlomeno, ci sono gli indizi perché qualcuno vi abbia trovato rifugio. Ne dà notizia l’assessore Silvano Iommi in un post su Facebook. "Oggi – si legge – è stata trovata una probabile "camera d’albergo" abusiva, occupata, forse tempo fa, come mi è stato riferito, da un ignoto senza tetto. La porta di questa specie di cantina, chiusa da travi in legno, di proprietà comunale è stata forzata e ridotta in una sorta di discarica". Da qui l’esigenza di pulire quello spazio e ciò sarà fatto nei pmi giorni. In questa zona si apriranno dei cantieri per effettuare lavori di ristrutturazione di alcuni edifici.