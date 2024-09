Fino al 22 settembre talk pratiche e seminari spirituali

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 20 settembre 2024) Personaggi, riflessioni, workshop,evolutivi e una serata evento. Parte oggi a Padova il Festival della Consapevolezza, lanciato tre anni fa con lo scopo di mettere a punto insieme a scienziati, artisti e visionari di rilievo internazionale, nuovi punti di vista, diffondere un rinnovato pensiero positivo e creare maggiore consapevolezza in chiunque sia alla ricerca di una crescita personale. In un incontro tra cuore, mente e spirito per coltivare nuovi semi di arricchimento e benessere.