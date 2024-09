Ferrara | Sono tifoso del Napoli ma ringrazio la Juve

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ciro, doppio ex dintus, ha parlato della sua carriera e del legame che lo unisce a entrambe le squadre Alla vigilia dintus-, una partita che lo vede coinvolto sentimentalmente da entrambe le parti, Ciroha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato del suo legame conntus. “del, è la squadra della mia città e le radici non si cancellano,” ha dichiarato. “Ma allantus e a Torino devo tantissimo, provo un’enorme gratitudine per quello che mi hanno dato.”, che con ilha vinto lo scudetto e la Coppa Uefa, e con lantus ha conquistato la Champions League e altri trofei, ha parlato delle emozioni provate con entrambe le maglie: “Il primo scudetto aè stato incredibile. Vincere nella mia città a 20 anni è qualcosa che non dimenticherò mai.