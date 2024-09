Esposito | Mai dimenticherò l’Inter Da 5 anni cercavo la Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sebastiano, grande protagonista di Cagliari-Empoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita. Il giocatore è in prestito dal. PRESENTE E FUTURO –ha detto la sua dopo la vittoria dell’Empoli sul Cagliari: «C’è molto entusiasmo, dobbiamo continuare su questa strada, mantenendo i piedi per terra. Siamo consapevoli di essere forti, dal punto di vista personale è sempre bello fare gol. La posizione in campo? Corretta, la scelta il mister. Il nostro segreto è l’unione. Diamo tutto in campo, soprattutto chi entra. Siamo uniti e ci alleniamo sempre al 100%. Futuro Inter? Cinqueche vado in prestito, è la squadra che mi ha cresciuto e mi ha fatto esordire, non lamai. Ora penso all’Empoli, vedremo cosa succederà l’anno prossimo».