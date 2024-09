È la fine di Maduro? Chi in Europa sostiene l’opposizione venezuelana

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo circa due mesi, il Parlamento europeo ha finalmente deciso la sua posizione sulla crisi politica. Accogliendo una richiesta del Partito Popolare Europeo (Ppe), l’Eurocamera ha votato a favore del riconoscimento di Edmundo González come il “presidente legittimo e democraticamente eletto in Venezuela”. Non indica nessun obbligo o implicazione per i governi europei e riconosce anche María Corina Machado come “leader delle forze democratiche” del Paese sudamericano. Inoltre, nel testo si chiede all’Unione europea e agli Stati membri di “fare tutto il possibile perché il presidente legittimo e democraticamente eletto possa insediarsi il 10 gennaio del 2025”.