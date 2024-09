Cosa sappiamo finora del raid di Israele contro la roccaforte di Hezbollah a Beirut che ha ucciso il comandante militare Ibrahim Aqil

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ilaereo condotto nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 settembre, nel quartiere di Dahieh adi, ha provocato almeno 9 morti e 59 feriti, di cui 8 in gravi condizioni, uccidendo un numero imprecisato di miliziani del gruppo armato sciita, compreso il. Eccoè successoIntorno alle 16:00 ora locale (le 15:00 in Italia), almeno un caccia F-35 dell’Aviazione israeliana ha sparato due missiliun edificio nella zona residenziale di Jamous Street, nel sobborgo di Dahieh, non lontano dalla moschea al-Qaem, provocando il crollo della facciata di due palazzine. Poco dopo le forze armate israeliane (Idf) hanno confermato il, parlando di un “attacco mirato”ma senza specificare chi fosse l’obiettivo del bombardamento.