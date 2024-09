Cassano attacca Conte | Ha detto una cosa che fa rabbrividire

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Antonioha criticato duramente Antonioe il Napoli dopo la vittoria contro il Cagliari, parlando delle parole del tecnico che non ha gradito. Antonionon ha risparmiato critiche ad Antoniodopo la vittoria del Napoli per 4-0 contro il Cagliari, esprimendo il suo disappunto soprattutto per alcune dichiarazioni fatte dal tecnico salentino in conferenza stampa. Intervenendo a Viva El Futbol, l’exnte di Roma, Inter e Milan ha puntato il dito contro la mentalità die la sua gestione della squadra: “Haunache mi fa. Io, fossi un suo giocatore, mi vergognerei. Ha‘Questa squadra ha capito che si deve sporcare le mani‘. Per come interpreto io il calcio, significa che devi correre, lottare, e io detesto questa visione del calcio.