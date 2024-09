Case evacuate a Lugo L’acqua arriva in città Trasferiti in altre strutture i ricoverati dell’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) Una situazione in continuo mutamento quella che dalla serata di mercoledì ha di nuovo scatenato ansia e preoccupazione nei cittadini del territorio della Bassa Romagna. L’idea di dover combattere nuovamente conche lambisce mobili e oggetti e rende vani gli sforzi fatti per sistemare i danni causati dall’alluvione del maggio 2023, ha reso insonni la notte di molti. Due le rotte arginali che si sono verificate nella mattinata di ieri. Quella del Senio, in prossimità di via Ponte Pietra, nelle prime ore del mattino e poi, in tarda mattinata quella del Lamone che ha travolto l’abitato di Traversara. Ad entrambe si sono aggiunte varie tracimazioni, la più importante delle quali a Boncellino dove è crollata una sezione degli argini ricostruiti e dove, anche in questo caso, le abitazioni sono finite nuovamente sott’acqua.