Calcio Prima e Seconda Categoria il programma i pronostici e gli arbitri della 1^ giornata

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si fa sul serio con ladi campionato: idi mister Vitaliano Cosentino sul girone B diVALLESINA, 20 settembre 2024 – Dopo il “riscaldamento” con le gare di Coppa, ora insi fa sul serio. Tra oggi, venerdì 20, domani, sabato 21, e domenica 22 settembre, infatti, si giocano le garedi campionato. Tre gli anticipi instasera nei gironi diche ci riguardano: Borgo Molino-Aesse Senigallia (sfida in famiglia per Gianluca e Lorenzo Giuliani, leggi qui) nel girone C, Europa Costabianca-Piano San Lazzaro nel D e Serralta-Caldarola nell’F. I posticipi di domenica 22 settembre, invece, sono due e riguardano la: nel B la super-sfida Filottranese-Montemarciano, nel C Potenza Picena-Montecassiano.