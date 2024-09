Basket domani scatta la Supercoppa | orari e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bologna, 20 settembre 2024 – L’attesa è finita. La nuova stagione della pallacanestro italiana è pronta a partire con il consueto appuntamento inaugurale: la, che si terrà daa domenica all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Parte la caccia alla Virtus Segafredo Bologna, squadra detentrice delle ultime tre edizioni della competizione. Le prime squadre a scendere in campo sul parquet dell’Unipol Arena, alle ore 18.45 (il match sarà trasmesso in diretta su Eurosport 1 e DAZN), saranno però l’EA7 Emporio Armani Milano campione d’Italia in carica e l’Umana Reyer Venezia.