Balotelli | Ricordo Moratti all’Inter nessuno come lui! Pronostico derby

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 20 settembre 2024) Marioè uno dei grandi ex di Inter e Milan. A due giorni dalmilanese il calciatore porta a galla i suoi ricordi con le due squadre e avanza unsulla stracittadina.– Mario, intervistato da Dazn, racconta le proprie sensazioni in vista deldi domenica sera: «Se andrà allo stadio per il? È Inter-Milan giusto? Se voglio un po’ di fischi andrò a vederla, dai (ride, ndr,). Io ho affetto sia per il Milan che per l’Inter ovviamente. Vedremo, ma non credo che andrò. La guarderò in televisione.finirà? 2-2 per lo spettacolo. Alvaro Morata al Milan non lo vedo assolutamente male, lo vedo bene sinceramente. Non è una realtà semplice, ma non lo vedo così male. Penso possa far bene e poi lui è forte. I giocatori così si adattano ovunque».