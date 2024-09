143 il nuovo album di Katy Perry | top e flop del disco

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo aver pubblicato Woman’s World, Lifetimes e I’m His He’s Mine, oggiha finalmente rilasciato il suo, 143. Dopo il non fortunatissimo Smile del 2020, la Hudson per il suo comebackgrafico ha puntato su un progetto dalle sonorità che hanno chiaramente delle vibes della dance di fine anni 90/inizio 00. Il vero problema di questo ritorno è la scelta dei singoli, perché in 143 c’è assolutamente di meglio rispetto ai primi tre brani checi ha proposto. All The Love ad esempio sarebbe stata un’ottima scelta come singolo, un mix tra un pezzo che sarebbe stato bene in Teenage Dream e uno di Hit Mania Dance. Tanto caruccia e a tratti vintage Crush, notevole Nirvana, sorella minore e meno brillante di Dark Horse, perfetta per i club. Wonder invece è la perfetta chiusura per questo, con tanto di cameo della piccola Daisy.