Vite calpestate | De Rossi esonerato il pesantissimo sfogo di Enrico Mentana | Guarda

(Di giovedì 19 settembre 2024) Daniele Decome è noto ha dovuto lasciare la panchina della Roma. E in queste ore di smarrimento per i tifosi gialloche si rivedono con una squadra impegnata in una difficilissima rincorsa a un piazzamento Champions, Capitan futuro è diventato l'eroe dei social giallo. A questo punto, va detto, il cambio in corsa, in assenza di risultati convincenti potrebbe trasformarsi in un vero e proprio boomerang per la dirigenza giallorossa ma anche per lo stesso Juric che ha preso un timone caldissimo e difficile come quello di Trigoria. In questo contesto esplosivo sta per arrivare una slavina di like per un post pubblicato dasu Instagram. Il direttore di Tg La7 ha infatti condiviso una riflessione con la foto dell'ex tecnico della Roma con lo sguardo fiero: "Quello del calcio, e del tifo, è un campo minato.