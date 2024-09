Villola primo giornalista bolognese | tuffo nel Trecento col nostro podcast

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Bologna, 19 settembre 2024 – Già neli bolognesi potevano leggere il loro giornale. La nostra città, infatti, può vantare un ingegnoso precursore dei cronisti, Pietro, intraprendente cartolaio che gestiva una bottega in via de’ Pignattari: fu lui a inventarsi una sorta diquotidiano locale. Era il 1324, nientemeno. Nel suo negozio, infatti,scriveva le pergamene e poi le attaccava all’esterno, in modo che i passanti potessero leggerle. Le notizie erano presumibilmente storie ascoltate nei capannelli dell’agorà principale della città, dove gli antenati degli umarells sostavano per chiacchierare. Alcuni di questi fogli si trovano oggi nella Biblioteca universitaria, e si può trovare anche una illustrazione ad acquerello in cui è raffigurato lo stessonel suo negozio di pergamene.