Velino e velina a Striscia la notizia | la nuova coppia scelta

(Di giovedì 19 settembre 2024) A 24 anni dalla nascita dilanel 2013 per la prima volta sono saliti sul bancone del tg satirico due uomini al posto delle veline, Pierpaolo Pretelli ed Elia Fongaro. Quest’anno Antonio Ricci ha pensato ad un’altra novità, per laedizione del suo programma infatti, ci sarà une una. Ladebutterà su Canale 5 lunedì sera, l’annuncio è stato fatto poco fa dal profilo Instagram di: “La 37esima edizione diinizia con una bomba: sul bancone per la prima volta unae un! Ecco a voi Beatrice Coari e Gianluca Briganti“. Davvero una bella svolta per il programma di Ricci. La 37esima edizione diinizia con una bomba: sul bancone per la prima volta unae un! Ecco a voi Beatrice Coari e Gianluca Briganti Scopri chi sono al link: https://t.