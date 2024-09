Usa 2024 Trump e Harris | discendenti di immigrati ma nemici dell’immigrazione?

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Sarà dedicato alla mia defunta madre che è fonte di grande orgoglio per me. Mia madre era una donna incredibile che amava la Scozia". Così Donaldnel 2023 all'inizio dei lavori di un nuovo campo di golf nel Paese natale della madre, Mary Anne MacLeod. La MacLeod immigrò negli Usa nel 1930 e nel 1936 sposò Fred, padre del 45esimo presidente e attuale candidato alla presidenza del Partito Repubblicano. Uno dei due genitori del tycoon nacque dunque fuori dagli Usa.Nel caso della sua avversaria, Kamala, la candidata del Partito Democratico, ambedue genitori nacquero fuori dagli Usa. Il padre, Donald J., nacque in Giamaica, e la madre Shyamala Gopalan, in India. Lace lo ha ricordato nel discorso alla Convention del suo partito il mese scorso, concentrandosi molto di più sulla madre, con la quale crebbe dopo il divorzio dei genitori.