Uomini e Donne una nota ex corteggiatrice diventa giurata per la finale di Miss Italia 2024

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ladisi terrà domenica 22 settembre a Porto San Giorgio. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale.it, a partire dalle ore 20:00. Soleil Sorge, famosa exdied oggi influencer, sarà una delle giurate per la finalissima. A dieci anni dalla sua partecipazione a, Soleil ha condiviso un messaggio sui social, riflettendo su quanto quell’esperienza abbia segnato la sua carriera e la sua crescita personale: Non dimenticherò mai quei giorni: l’odore della lacca, il colore del rossetto, la domanda sul passato remoto del verbo cuocere, le gag, l’ironia di quei momenti, le lunghe attese, la fatica della preparazione, l’ansia, le lacrime, le emozioni. Soleil ha sottolineato come il concorso sia stato un’importante scuola di vita, insegnandole l’importanza della determinazione e della resilienza.