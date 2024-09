Svolta nel giallo di Via Poma | trovati importanti documenti sulle presenze in ufficio nel giorno in cui fu uccisa Simonetta Cesaroni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) “L’assassino dilavorava con lei? Si indaga sui suoi colleghi!”. Questo il titolo, decisamente spiazzante che campeggia sul nuovo numero del settimanaleche richiama in copertina l’articolo sulla ragazza di Cinecittà che trovò la morte nella Roma bene, 34 anni fa.fucon 29 coltellate inferte da un tagliacarte mai ritrovato, il 7 agosto del 1990 negli uffici dell’Aiag (associazione italiana ostelli della Gioventù), in un palazzotto in via Carlonel quartiere delle Vittorie. Da allora il suo assassino, ammesso che sia ancora in vita, è a piede libero.