Sondaggi Supermedia Agi-YouTrend | Forza Italia e Cinquestelle recuperano terreno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) I nuovimostrano un quadro più chiaro sulle intenzioni di voto deglini, aggiornato dopo la pausa estiva. Il centrodestra continua a consolidare la sua posizione, anche se con meno slancio rispetto alle settimane precedenti.guadagna lo 0,3%, Fratelli d’lo 0,2% e la Lega lo 0,1%.Leggi anche:, novità per Meloni e Schlein. Ma di segno opposto. Continua l’altalena fra FI e Lega Anche il Movimento 5 Stelle fa registrare un balzo in avanti, guadagnando quasi mezzo punto percentuale nonostante le tensioni interne tra Conte e Grillo. Il Partito Democratico si mantiene stabile con un piccolo aumento dello 0,1%. In difficoltà Azione, che scende sotto il 3%, un livello che non si vedeva da giugno 2021. Ladelle coalizioni vede il centrodestra al 47,6%, in crescita dello 0,6%.