Sartorialità e tessuti esclusivi Eleventy guarda verso Oriente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un unitessile e sartoriale che si fa ricordare e che in pochi anni ha raggiunto un successo convinto. Quello della collezione femminile diche per la primavera-estate 2025 presenta una tavolozza che spazia dai bianchi ai rosati, dai toni del blu a quello del barolo in ogni sfumatura, in un mix di raffinatezze e cura del dettaglio. Merito dell’impegno di Paolo Zuntini, direttore creativo delle collezioni donna die cofondatore del brand insieme a Marco Baldassari, che è il creativo delle collezioni uomo e passo dopo passo ha portato avanti una filosofia di prodotto ispirato alla, ai bei(molti sono di Zegna), alle sete esclusive realizzate a Como, per la maglieria in finezze impalpabili e micronaggi finissimi da seconda pelle.