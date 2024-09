Ruba le chiavi del pulmino e scappa | il Benevento 5 perde le tracce del proprio tesserato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa nuova stagione del5, la prima storica in serie A, non è nata sotto una buona stella. Il club giallorosso ha atteso alcuni giorni prima di rendere nota una situazione cha ha del grottesco, usando un eufemismo. Wesley Macedo Da Silva, alias Pesk, annunciato lo scorso 22 luglio, non farà parte del roster a disposizione di mister Andrea Centonze in vista dell’inizio del campionato. Ma andiamo con ordine: il giocatore brasiliano, giunto il 9 settembre all’aeroporto di Napoli-Capodichino, si è recato al PalaTedeschi, teatro delle gare interne del5, ritirando il materiale sportivo, per poi sistemarsi in un’abitazione messagli a disposizione della società in condivisione con altri due atleti.