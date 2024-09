Quanto costa il Covid L’analisi di I-com sulla salute pubblica

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 19 settembre 2024) Difendersi è risparmiare. Non è solo uno slogan, maemerso dalla ricerca di I-com “Prevenzione e immunità per limitare costi diretti e indiretti per il cittadino e la società: il caso del-19”. Presentato questa mattina in Sala Zuccari su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris, lo studio evidenzia le opportunità, in termini numerici, della prevenzione e i costi, umani e sociali, di una sua eventuale carenza. “È fondamentale assicurarsi che gli errori del passato non si ripetano e, allo stesso tempo, che le best practice vengano replicate. Non possiamo ignorare il rischio, oggi più che mai, di nuove epidemie che possono colpire anche l’occidente”, ha commentato Liris.