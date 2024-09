Pronostici Quinta Giornata Serie A

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 19 settembre 2024)A – Vale quanto un derby uno dei big match delladiA, sotto l’attenta lente d’ingrandimento deidi Superscommesse: Conte prepara il Napoli alla sfida contro il suo passato, ovvero la Juventus. Una vittoria all’Allianz Stadium potrebbe significare il primo posto in classifica per Lukaku e compagni. Ma il finesettimana ha in serbo per gli appassionati anche l’accesissimo derby di Milano e non solo.Juventus-Napoli: 1X+Over 1.5La Vecchia Signora accoglie in casa sua tutt’altro che uno sconosciuto: l’ex Antonio Conte, ora alla guida del Napoli. Thiago Motta è uscito imbattuto nel 75% delle partite contro gli azzurri, sia da calciatore che da allenatore. Inoltre, i bianconeri sono usciti imbattuti in 8 degli ultimi 10 precedenti a Torino contro i partenopei. Dunque, il consiglio di Superscommesse é l’esito 1X+Over 1.5.