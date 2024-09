One Piece 2 | Joe Manganiello nel cast della serie Netflix ecco chi interpreterà

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 settembre 2024) Abbiamo dei nuovi aggiornamenti riguardanti ilseconda stagione del live action di One. Secondo quanto riferito da, Joe, ex star di True Blood, e Lera Abova, star di Anna, sono entrati a far parte delseconda stagione di One, l'attesissimo prossimo capitolo dell'adattamento live-action dell'amatissimamanga di Eiichiro Oda. La produzione è attualmente in corso in Sudafrica.è stato scelto per interpretare l'antagonista Mr. O/Crocodile, che sarà presentato come uno dei Sette SignoriGuerra e leader del sindacato Baroque Works. Nel frattempo, Abovail ruolo, molto amato dai fan, di Miss All Sunday/Nico Robin, che sarà introdotta come braccio destro di Crocodile. Come Luffy,