Morata trema | il Milan avrebbe un sostituto per Fonseca

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: El fútbol no se caracteriza por su paciencia. Elencaraba la temporada con mucha ilusión, tras la incorporación deal banquillo de San Siro. El conjunto ‘rossonero’ firmó al técnico italiano por tres temporadas. La dirección deportiva del club estaba convencida de que el ex del Lille era el perfecto candidato para volver a hacer un‘grande’, pero los resultados no han acompañado en este arranque de temporada. Después de las cuatro primeras jornadas de Serie A, elno ha logrado convencer ni en juego ni en resultados. Se encuentra décimo en la tabla, después de sumar tan solo cinco puntos en cuatro partidos. El conjunto ‘rossonero’ acumula una victoria, dos empates y una derrota.