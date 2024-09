Miracolo di San Gennaro | tutto ciò che c’è da sapere sulla liquefazione del sangue Tradizioni sventure e spiegazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Napoli, 19 settembre 2024 – E’ almeno dal 1389 che, per diverse volte all’anno, i napoletani puntano gli occhi sulle reliquie deldi San, la cuio meno può portare rispettivamente fortune o disgrazie. La tradizione vuole che il materiale si sia sciolto per la prima volta all’epoca dell’imperatore Costantino, durante il trasferimento delle spoglie del Santo. Oggi, la maggior parte delè conservato in due ampolle custodite in una cassaforte all’interno della Cappella del tesoro di San. Una delle due è meno piena dell’altra: questo perché, nel Settecento, Carlo di Borbone volle parte della reliquia con sé una volta salito al trono spagnolo. Una terza ampolla si trova invece al Complesso monumentale vincenziano.