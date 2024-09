Milano-Cortina Sinner primo volontario La carica dei 20mila col campione-ambassador

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sarà Jannikil volto delle Olimpiadi Invernali didel 2026. Il tennista numero uno del ranking mondiale sarà anche ilnumero uno dell’evento a cinque cerchi, oltre che l’: funzioni operative e di rappresentanza, un doppio ruolo, il suo, che sarà annunciato oggi in una conferenza stampa a. Perché proprio lui? Perchéoggi è lo sportivo italiano più noto e vincente, certo. Ma non solo: contano anche i suoi trascorsi. Prima di dedicarsi anima e corpo al tennis, l’atleta altoatesino è statonazionale di sci, per l’esattezza ha vinto il trofeo Topolino come un certo Alberto Tomba.