Mi hanno operato Raf in ospedale la moglie Gabriella Labate sempre al suo fianco

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Anche Raf in. Il cantante, al secolo Raffaele Riefoli, ripreso dallasubito dopo un intervento. 64 anni lui e 59 lei formano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. La showgirl ed ex primadonna del Bagaglino e il cantautore si sono sposati nel 1996 eavuto due figli, Bianca e Samuele. Quest’ultimo, per la cronaca, è dato da tempo come prossimo allievo di Amici sotto il nome di D’Art. “Quando ci siamo messi insieme avevo 23 anni, ora ne ho 58 e sono ancora innamorata di quel ragazzotto – raccontava lei a Verissimo parlando del marito, autore di canzoni rimaste nella storia della musica italiana come Sei la più bella del mondo dedicata proprio a lei – Quando ci chiedono qua è il nostro segreto non sappiamo rispondere Il segreto è vivere”. Leggi anche: “Ragazzi, sto male”.