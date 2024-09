Lutto a Gambettola è morto Federico Placucci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si è spento, ieri, all’ospedale Bufalini,. Aveva 83 anni, era molto conosciuto sia ache in altri luoghi d’Italia per il suo deposito di residuati bellici dell’ultima guerra e per il suo magazzino di articoli militari.era figlio di Sante, sopranominato ’E Chein ad Bagarel’, uno dei pionieri adel mestiere dello straccivendolo, efin da bambino si innamorò di quell’attività, aveva infatti ancora i calzoni corti quando accompagnava suo padre alle gare d’asta che si svolgevano a Roma e in altre parti d’Italia, a casa stava sempre nel deposito a guardare i gli operai impegnati a demolire carri armati, autoblindo e cingolette.