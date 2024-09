Lucca Film Festival 2024 | Ospiti internazionali e un programma ricco di novità dal 21 al 29 settembre

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) La ventesima edizione delsi terrà dal 21 al 29sotto la direzione artistica di Nicola Borrelli, con undie numerose anteprime. Tra glid’onore troviamo Paul Schrader, Ethan Hawke, Matthew Modine, Pupi Avati, Ruben Östlund e Chiara Mastroianni, madrina del. Undi Anteprime e ConcorsiL’edizionevedrà in concorso 12 lungometraggi e 12 cortometraggi provenienti da tutto il mondo, oltre a 10 corti ambientali e 10 opere prime italiane per la sezione “Buona la prima!”. La giuria popolare avrà l’opportunità di valutare le opere in concorso presso il Cinema Astra e l’Auditorium Banca del Monte. Il concorso è caratterizzato da un’importante presenza di opere extra-europee, con tematiche che spaziano dall’ambiente all’analisi delle relazioni familiari.