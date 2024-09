Louis Vuitton Cup 2024 Sirena | Finalmente chiusa la partita con American Magic è stata difficile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 19 settembre 2024) Barcellona, 19 settembre,– Dopo le edizioni del 2000, 2007, 2013 e 2021, Luna Rossa disputa per la quinta volta la finale delle Selezioni Challenger. L’equipaggio italiano ha battuto infatti oggi quelloo per 5 – 3 e affronterà Ineos Britannia nell’ultima fase eliminatoria dellaCup. Enorme soddisfazione per il team Luna Rossa Prada Pirelli, che porta oggi a casa il quinto e ultimo punto di queste semifinali, contro il team USA. La vittoria odierna ha un sapore ancora più dolce, se si considera l’enorme sforzo del team – e dello shore team in particolare – che ha lavorato tutta la notte per riparare il danno avvenuto ieri a un sistema di controllo della randa che ha causato la sconfitta nel secondo match.