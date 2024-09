Il nuovo titolo in Ungheria Gambini non smette di vincere Ora è campione mondiale master anche di tetrathlon al primo colpo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024)grosso di Emanuele, che si è laureatonel(nuoto, scherma, laser run). A Gyomro, in, l’atleta tesserato per l’Associazione sportiva dilettantistica Gabbiano di Pesaro ha sbaragliato la concorrenza di sfidanti provenienti da Francia, Grecia, Gran Bretagna, Germania, Canada, Egitto, Ucraina e, conquistando l’oro alla sua prima partecipazione in questa disciplina. Un successo che si aggiunge ai già numerosi titoli mondialicheaveva in bacheca in altre discipine.