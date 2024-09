I dati Terna confermano il consumo record per l’energia elettrica ad agosto | più 8% rispetto al 2023

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Secondo idi, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale guidata da Giuseppina Di Foggia, nel mese diil fabbisogno di energiain Italia è stato pari a 27,5 miliardi di kWh, in crescita dell’8,1%ad. Si tratta del dato più alto di sempre in termini di consumi per il mese di: le temperature eccezionalmente alte hanno causato un utilizzo sempre più massiccio degli impianti di climatizzazione. Tale fenomeno, combinato con l’aumento dei consumi del settore dei servizi, ha determinato una crescita sostanziale della domanda. La variazione positiva, in netta controtendenza con il dato leggermente negativo didello scorso anno (-0,6%), è stata raggiunta con un giorno lavorativo in meno (21 vs 22) e una temperatura media mensile di ben 2°C superiore a quella di