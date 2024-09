Ha preso un sacco di botte | la madre rivela il dramma di Stefano Tsitsipas quando era bambino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un ragazzo sensibile, con una infanzia difficile. Così Iulia Salnikova ha dipinto suo figlio,, al programma Breakfast della greca ANT1. In una stagione deludente per il tennista, con giusto la gioia di Montecarlo — viziata però dall'errore della giudice di sedia Tourte in suo favore, nel match contro Sinner — c'è stata anche la rottura (poi rientrata) con la spagnola (e collega) Paula Badosa. Secondo Salnikova,da piccolo ha dovuto fare i conti con il bullismo. Già durante la scuola elementare, quello che poi sarebbe diventato un tennista top è finito nel mirino di alcuni suoi compagni: "Era unmolto tranquillo e molto timido — ha commentato la donna -. A causa dello sport perdeva le lezioni e i bambini che aveva in classe non possono essere definiti amici perché lo trattavano molto male.