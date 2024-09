Grande Fratello 2024 Loredana Lecciso arriva in studio | mi emoziona sapere che mia sorella sarà nella casa | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alfonso Signorini entra ine dà il via alla seconda puntata del. Il conduttore saluta il pubblico ine da: «buonasera a tutti e un abbraccio a tutti voi amici a». Il padrone diha poi un pensiero per tutte le persone che stanno vivendo momenti dipaura per l’alluvione in Emilia: «siamo un programma di intrattenimento, ma intrattenere non significa ignorare, ma non possiamo non andare con il pensiero a quanti in questo momento in Emilia Romagna stanno lottando contro una natura ingrata. Vi siamo vicini con il cuore, ma facciamo un altro tipo di programma».al, perchè? Poco dopo Alfonso Signorini saluta le due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e poi rivela ai telespettatori: «una puntata movimentata, ma intanto i nostri primi concorrenti hanno familiarizzato con la».