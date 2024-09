Giochi gratis su Epic Games questa settimana | TOEM e The Last Stand | Aftermath

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ancheduesue The. Ogni, la piattaforma distribuisce gratuitamentedi qualità , dando ai giocatori la possibilità di espandere la propria libreria senza costi aggiuntivi. Se ami il puzzle solving e le avventure post-apocalittiche, non perdere l’occasione di aggiungere questi titoli alla tua collezione. Puoi scaricare i duePEGI 7 da oggi 19 settembre alle ore 17 fino alle ore 17 del 26 settembre, entrambi isono compatibili con i sistemi Windows. PEGI: come vengono classificati i videosuè un’avventura unica sviluppata da Something We Made per Windows e Mac, in cui il giocatore esplora un mondo disegnato a mano, fotografando e risolvendo enigmi.