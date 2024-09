Gianni Schicchi Cassi al Petrarca coperto d’oro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) "", l’opera comica scritta da Giacomo Puccini all’interno del Trittico "- Suor Angelica - Tabarro" e che debuttò al Metropolitan di New York nel 1918, sarà in scena ad Arezzo con una nuova produzione e un allestimento originale. L’appuntamento è per venerdì 27 settembre alle 21 al Teatro, in occasione del centenario dalla morte del celebre compositore toscano. Il ruolo del protagonista sarà interpretato dal baritono di fama internazionale Mario, la direzione d’orchestra è affidata al Maestro Fabrizio Maria Carminati con Ort Orchestra della Toscana, con la regia e i costumi di Manu Lalli.