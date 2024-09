Femminicidio a Sestri Levante uccide la moglie a colpi di pistola in casa Poi si consegna ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 –, in provincia di Genova. Giovedì mattina un uomo di 74 anni, Giampaolo Bregante, ha sparato allaCristina Marini. Dopo l'omicidio, l’uomo, ex comandante di navi, si è presentato daie ha confessato. Secondo le prime informazioni il 74enne, che ha utilizzato unaregolarmente detenuta, ha detto di avere ucciso laper "porre fine alla sua depressione, visto che si rifiutava di prendere le medicine per le cure”. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e idel nucleo investigativo. I militari sono coordinati dal pm Stefano Puppo. Notizia in aggiornamento