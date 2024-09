Crollo nel tunnel della 36 Il calvario non è finito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Proseguono i lavori e continua anche ilper le migliaia di automobilisti e camionisti che ogni giorno calcano l’asfaltoStatale 36 per dirigersi dall’Alto e dal Centro Lario verso Lecco e Milano. Per consentire l’intervento di ripristino e messa in sicurezza, la Superstrada del lago di Como e dello Spluga rimane infatti a scartamento ridotto, in seguito aldelle canaline di raccolta delle infiltrazioni e dei calcinacci di venerdì scorso all’internocanna sudgalleria Luzzeno, all’altezza di Mandello del Lario. Era stato annunciato che le operazioni sarebbero durate solo fino all’inizio di questa settimana. "Via alla seconda fase dei lavori di ripristinovoltagalleria Luzzeno lungo la strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga nel comune di Mandello del Lario – annunciano invece da Anas -.