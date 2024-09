Copasir nei prossimi giorni audizione di Crosetto sul caso Aise Guerini | Ministro ha già dato la sua disponibilità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ildella Difesa, Guido, sarà sentito dalsulla vicenda dei presunti “dossieraggi” e per le sue critiche all’espresse durante il colloquio svoltosi il 22 gennaio 2024 con il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone. Immediatamente dopo la pubblicazione in esclusiva del Fatto Quotidiano del verbale (qui il testo integrale), l’organo del Parlamento che esercita il controllo sull’operato dei servizi segreti italiani aveva annunciato un ciclo di audizioni per approfondire la vicenda. “Faremo un ciclo di audizioni in cui ci sarà sicuramente anche il, che ha giàla sua, è questione di definizione di agende dei”, ha confermato oggi il presidente del, Lorenzo, rispondendo ai giornalisti in Senato a margine di un convegno sulla Corte dei Conti.