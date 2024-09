Conte Livelli diversi ma noi e Juve in cerca di riscatto

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 19 settembre 2024) NAPOLI (ITALPRESS) – “Ci auguriamo che possa essere una sfida che possa contare qualcosa e avere un valore importante sia per lache per noi. Oggi è presto per dirlo. Si parte su due. Ci sono 18 punti da recuperare rispetto all’anno scorso ma c’è da parte loro e nostra la voglia di rivalsa. Non penso che lasi possa acntare di arrivare terza, così come noi non possiamo pensare di stare a 40 punti dall’Inter”. Così il tecnico del Napoli, Antonio, a due giorni dall’anticipo di sabato in casa dellantus. “Partiamo da due differentima ci auguriamo che nel ritorno si possa parlare avendo più certezze alla mano. Ogni test è un esame. Lo è stato a Cagliari.